شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب الرئيس السابق لجنوب أفريقيا في قضايا فساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنوب أفريقيا) استجوب جاكوب زوما الرئيس السابق لجنوب أفريقيا اليوم (الإثنين) في إطار تحقيق عام في فساد حكومي. استجوب جاكوب زوما الرئيس السابق لجنوب أفريقيا اليوم (الإثنين) في إطار تحقيق عام في فساد حكومي. وسيُطلب من زوما، الذي أطاح به حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم في فبراير شباط 2018، الرد على مزاعم بأنه سمح للمقربين بنهب موارد الدولة والتأثير على التعيينات في المناصب الحكومية الكبيرة خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات. وينفي زوما ارتكاب أي مخالفة قائلا إن المزاعم ذات دوافع سياسية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استجواب الرئيس السابق لجنوب أفريقيا في قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.