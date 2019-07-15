شكرا لقرائتكم خبر عن تنديد فلسطيني ودولي بتصريحات قيادي في حماس حضّ على قتل اليهود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأراضي الفلسطينية)

أثارت تصريحات العضو في المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، حضّ فيها الفلسطينيين على مهاجمة اليهود «قتلاً وذبحاً» في مختلف أنحاء العالم، تنديداً من مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين ومن مبعوث الأمم المتحدة.

حيث ندّد أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بتصريحات حماد.

وكتب عريقات على «تويتر»، «القيم العادلة للقضية الفلسطينية تشمل العدالة والمساواة والحرية والمحبة. تصريحات القيادي في حركة حماس فتحي حماد المقيتة حول اليهود لا تمت بصلة الى قيم النضال الفلسطيني. يجب عدم استخدام الدين لأغراض سياسية».

كما ندد مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف بأقوال حماد، معتبراً إياها «خطيرة ومقيتة وتحريضية! يجب أن يدينها الجميع بشكل واضح».