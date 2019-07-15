شكرا لقرائتكم الدفاعات الجوية تدمر طائرتين حوثيتين أطلقتا باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" في اليمن تدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط.

كما دمرت الدفاعات الجوية طائرة حوثية مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو السعودية.

ونفذ الجيش اليمني اليوم الاثنين، عملية هجومية مباغتة على مواقع مليشيات الحوثي في حجة، ليسيطر على بعض المواقع العسكرية شرق مديرية حرض.

وقال العقيد محمد الحكمي، من "لواء أول قوات خاصة في مديرية حرض" إن "قوات اللواء نفذت عملية هجومية مباغتة بدعم من قوات التحالف، على مواقع مليشيا الحوثي شرق مدينة حرض، تم من خلالها السيطرة على مواقع عسكرية كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية".

وأكد العقيد الحكمي على سقوط عشرات العناصر الحوثية بين قتيل وجريح خلال العملية الهجومية.

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من جانبها نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الهجوم، عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية.

وكان الجيش اليمني قد استعاد أمس الأحد عدة مواقع بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وذكر ركن التوجيه في اللواء الأول قوات خاصة بمحور حرض، العقيد محمد الحكمي، أن "هجوماً مباغتاً شنته القوات على مواقع تمركز الحوثيين شرق مديرية حرض (شمال غربي حجة)، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع".

وأكد العقيد الحكمي "مقتل وإصابة العشرات في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية خلال المواجهات".

وأوضح أن "مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في المنطقة ذاتها، مكبدةً الجماعة خسائر في العدد والعدة".