الخارجية الفرنسية: توقيف باحثة فرنسية - إيرانية في إيران

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ عن أن "​إيران​ ألقت القبض على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه". ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول إلى أن "أننا لم نتلق ردًا مرضيًا على هذه الطلبات"، داعية السلطات الإيرانية لتوضيح موقف عادلخاه ونكرر مطالباها، خاصة التصريح بالتواصل القنصلي دون تأخير".

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