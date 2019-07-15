مساعد الرئيس الايراني: سنجتاز الصعوبات الجارية بفضل التكاتف والوحدة

اكد مساعد الرئيس الايراني جمشيد انصاري ان "البلاد ستجتاز المرحلة الصعبة الجارية بفضل التكاتف والوحدة بين صفوف الشعب"، مشيراً إلى أن "عوائد البلاد شهدت انخفاضا كما إن نفقات تأمين الاحتياجات والسلع الاساسية ارتفعت الا إن الشعب سيجتاز المرحلة الجارية باعتماد الصبر والتحمل والتكاتف في سياق النهج والهدف المعتمد كما هو الحال طيلة العقود الاربعة الماضية".

ولفت إلى أن "جميع عوائد ​الحكومة​ سيتم انفاقها على تنمية البلاد وتأمين الاحتياجات الاساسية للشعب ومكافحة ​الفقر​ وينبغي السماح للحكومة تحديد الحاجات الضرورية وفق الاولويات وتنفيذ خطوات سريعة ترمي لمعالجة المشاكل"، مشيراً إلى "أهمية المدن الحدودية في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد، عادّا المناطق الحدودية بمثابة احتياطي جيد حيث إن تنمية التبادل مع بلدان الجوار تتحقق عبر المحافظات الحدودية لاسيما في مجال الحظر يمكن توظيف طاقات بلدان الجوار بهدف سد حاجات البلاد".