أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أن "هولندا ستدرس طلبا من الولايات المتحدة الأميركية بشأن تقديم دعم عسكري لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "الحكومة الهولندية ستعمل على تقييم الطلب حتى منتصف أيلول القادم، قبل أن تتخذ قرارا بهذا الشأن".
وأوضح بلوك أن "عملية التقييم ستعتمد على المعدات العسكرية اللازمة، وعلى المخاطر الأمنية الإجمالية للعملية"، مشيراً إلى "اننا سنستغل فترة الصيف من أجل أن نرى ماهو شكل القرار الذي سنتوصل إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الهولندي: أمستردام بحثت طلبا أميركيا بدعم عسكري بمضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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