دعوات لإقالة وزير التعليم الإسرائيلي بسبب تعليقاته حول علاج نفسي للمثليين

أُطلِقت دعوات لإقالة وزير التعليم ال​إسرائيل​ي رافي بيريتز، بعدما تحدّث عن قناعته بأنّه يُمكن تحويل ميول المثليّين جنسيًّا من خلال العلاج النفسي.

وقد خرج مئات الأشخاص في تلّ أبيب احتجاجًا على مواقف الوزير. ولفت أحد المتظاهرين إلى أنّه "عندما يقول وزير التّعليم هذا النوع من الأشياء، فهذا يُظهر موقفه ونيّاته تجاه النظام التعليمي. هذا يُعيدنا إلى أزمنة مظلمة".

وهذه ليست أوّل تعليقات مثيرة للجدل يُطلقها بيريتز الّذي عُيّن مؤخّرًا. وهو يترأس حزبًا يمينيًّا متطرّفًا يتمتّع بشعبيّة في أوساط المستوطنين الإسرائيليين.

وكان الوزير قد لفت في مقابلة تلفزيونّية، حول ما إذا كان يؤيّد معالجة المثليّين وما إذا كان يعتقد أنّه يمكن تغيير ميول شخص مثلي، إلى "أنّني أعتقد أنّ ذلك ممكن". ونوّه إلى أنّه "يمكنني أن أقول إنّ لدي معرفة عميقة بالتعليم، وطبّقت العلاج أيضًا".