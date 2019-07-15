عبد المهدي: تمت مواجهة "صفقة القرن" بشكل مشرف وموقفنا ثابت حيال فلسطين

أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنّ "موقف بلاده ثابت من القضية الفلسطينية، ونرفض أيّ مشروع استيطاني في المنطقة"، موضحًا أنّ "قضية فلسطين قضيتنا، ونقف مع الشعب الفلسطيني دون أي شروط أو تحفّظ".
ولفت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية في بغداد، "أنّنا اجتمعنا مع الوفد الفلسطيني وبحثنا في شتّى المجالات الصناعيّة والاقتصاديّة والتجاريّة"، مركّزًا على أنّه "تمّت مواجهة "صفقة القرن" بشكل مشرّف، ومن أراد تمريرها أصبح في شكّ من إمكانيّة تحقيقها".
وكانت قد انعقدت أعمال "مؤتمر المنامة" الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، في 27 و29 حزيران الماضي، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة عربيّة ودوليّة، مقابل مقاطعة تامّة من جانب فلسطين، بالإضافة إلى دول عربية عدّة.
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