غريفيث: بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات بالمنطقة

أكّد المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ مارتن غريفيث "أنني بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".

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