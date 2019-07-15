التقى رئيس "​المجلس العسكري​ الانتقالي" في ​السودان​ الفريق أول ركن، ​عبد الفتاح البرهان​، بالمبعوث الأميركي الخاص إلى ​الخرطوم​، ​دونالد بوث​ وتناول اللقاء تطور المباحثات الجارية بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"​قوى الحرية والتغيير​" بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل ​حكومة​ انتقالية بقيادة مدنية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان بحث مع المبعوث الأميركي للسودان تطور المباحثات الجارية بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.