RT: الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق

كشف مصدر أمني عراقي، لقناة "​روسيا اليوم​" عن "فتح ​السلطات السورية​ نقاط تفتيش قرب الحدود مع ​العراق​"، مشيرًا إلى أن "هذه النقاط هي للحراسة وتابعة للشرطة السورية".

وبيّن المصدر أن "هناك تعاونًا بين هذه النقاط وحرس الحدود العراقي لمنع تسلل الإرهابيين ومراقبة المساحات المشتركة"، لافتًا إلى أن "نقاط التفتيش هذه قريبة من الحدود العراقية السورية، ما يشكل تكثيفًا للتعاون الأمني بين البلدين لمنع تسلل ما تبقى من عناصر ​تنظيم داعش​ بين البلدين".