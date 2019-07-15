الحوثيون يشنون هجوما بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية جنوب السعودية

أكّد المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع أن "الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب السعودية"، موضحًا أنه "تم استهداف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في المحلة".

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