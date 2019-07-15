بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى العاصمة الصربية بلغراد، في محاولة لتعزيز دور فرنسا في البلقان، على وقع تزايد نفوذ روسيا والصين في المنطقة.
ولفتت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، إلى أنّ "هذه الزيارة تشكّل فرصة لإحياء "الصداقة الفرنسية الصربية"، مركّزةً على أنّ "ماكرون يرفض أي توسيع للاتحاد الاوروبي قبل إصلاح آليّة عمله، من دون ربط ذلك بتاريخ محدّد".
وتشدّد فرنسا على "استئناف الحوار" بين صربيا وكوسوفو مع استمرار عدم اعتراف بلغراد باستقلال إقليمها السابق".
وسيدشّن ماكرون نصبًا تمّ ترميمه في الحديقة المركزية في بلغراد، نُقشت عليه عبارة "فلنحب فرنسا كما أحبّتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون بدأ زيارة إلى صربيا لمحاولة تعزيز نفوذ فرنسا في البلقان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.