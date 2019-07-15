أعلن ​محافظ​ ​البنك المركزي​ الإيراني عبد الناصر همتي عن "وجود زيادة في مبيعات ​ايران​ من ​النفط​ على الرغم من ​العقوبات الأميركية​، مشيراً إلى أنه "وفقا لأحدث المعلومات الواردة، فإن بيع النفط من قبل ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية، شهد زيادة تدريجية، كما تم تسهيل عملية دخول العملة الأجنبية الى البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: مبيعات النفط الخام المحلي تشهد ارتفاعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.