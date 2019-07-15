اردوغان: سنتعاون مع روسيا بتطوير نظام "S-400" ولا يوجد أي قوة قادرة على تركيع الأتراك

ركّز الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، في كلمة له في مقر شرطة ​أنقرة​ بذكرى التصدي للمحاولة الإنقلابيّة الفاشلة، على أنّ "قوات الأمن سطّرت اسمها بأحرف من نور بالتصدّي لمحاولة الإنقلاب الفاشلة"، لافتًا إلى أنّ "عناصر تنظيم رجل الدين ​فتح الله غولن​ الإرهابي استخدموا أسلحة الدولة للاعتداء على المواطنين".

وأكّد أنّ "اتحاد الشعب التركي هو السبيل للقضاء على تنظيم غولن، ولا توجد أي قوّة في العالم قادرة على تركيع الشعب التركي"، متعهّدًا بـ"الحفاظ على وطننا الّذي هو أمانة شهدائنا". وشدّد على "أنّنا سنتعاون مع ​روسيا​ في تطوير نظام "S-400" للدفاع الجوي".

وأوضح اردوغان "أنّنا أفشلنا جميع المؤامرات الّتي استهدفت ​تركيا​، واتخذنا جميع ال‘حتياطات اللازمة لعدم تكرار محاولات الإنقلاب".