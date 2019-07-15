موغيريني: نطالب إيران بمراجعة إجراءاتها الأخيرة بشأن الاتفاق النووي

أكّدت مسؤولة ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ فديريكا موغيريني، في ​مؤتمر​ صحفي، "أننا سنواصل العمل لإعادة ​إيران​ إلى تنفيذ التزاماتها تجاه ​الاتفاق النووي​"، مشددة على "أننا نطالبها بمراجعة إجراءاتها الأخيرة بشأن الاتفاق الذي يجب الحفاظ على عليه معها لأنه لا سبيل أمام إيران إلا تنفيذ التزاماتها في الاتفاق. وكل الخطوات التي اتخذتها خارج الاتفاق يمكن العودة عنها مستقبلاً".

وكشفت موغيريني عن "أننا ننتظر تأكيدات من وكالة الطاقة الذرية حول مدى انتهاك إيران للاتفاق النووي"، لافتة من جهة أخرى، إلى أن "آلية التعامل المالية بين ​الاتحاد الاوروبي​ وإيران متاحة لمشاركة دول أخرى إذا أرادت ذلك. فأولى المعاملات عبر الآلية المالية ​الجديدة​ مع إيران تتمّ حالياً".

وشددت موغيريني على أنه "لا بد من توفير برامج لإعادة توطين ​اللاجئين​ سواء الموجودين في ​ليبيا​ أو في مناطق أخرى".