داوود عرض مع وفد من "جائزة الأكاديمية العربية" لوثيقة "بالمحبة نبنيه..."

إطلع وزير الثقافة ​محمد داوود داوود​، من رئيس جمعية "جائزة الأكاديمية العربية" الصحافي ​رزق الله الحلو​، ترافقه نائبة الرئيس الكاتبة حنان رحيمي، على إصدار الجمعية وثيقة "بالمحبة نبنيه..."، ونيّتها في توقيع إصدار الوثيقة في كتاب خاص في "القاعة الكبرى" بمبنى ​بلدية سن الفيل​، عند الخامسة من بعد ظهر يوم الثلثاء 6 آب المقبل.

وكان اللقاء مناسبةً عرض الحلو خلالها لأنشطة الجمعية في شكل عام، وبخاصّة للموسم الخامس من مباريات "جائزة الأكاديمية العربية" الّذي سيُطلق في أيلول المقبل، وما يتضمّنه من أنشطة تربويّة وثقافيّة متنوّعة، تتمحور حول إشاعة ثقافة السلام والتواصل السليم وتقبّل الآخر.

ووعد داوود بحضور حفل توقيع الوثيقة، الّذي سيُقام برعايته.