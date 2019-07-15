الناصريون الأحرار اشادوا ببيان رؤساء الحكومة السابقين: يحمل ملامح مرحلة جديدة

أشادت حركة الناصريين الأحرار بـ"تلبية رؤساء الحكومة السابقين لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية ،التي عززت مفهوم الأخوة الحقيقية بين البلدين الشقيقين"، معتبرةً أن "البيان الصادر عن الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام ، يحمل في طياته ملامح لمرحلة جديدة في لبنان تظهر في الأفق".
ورحبت الحركة بهذه الزيارةن معتبرةً أنها حدثا تاريخيا في ظل الصراعات والتحديات في المنطقة"، مطالبة بـ"الإلتفاف حول مقام رئاسة مجلس الوزراء وتوحيد الصفوف لحماية وحدة وسيادة وحرية لبنان".
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