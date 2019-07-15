الناصريون الأحرار اشادوا ببيان رؤساء الحكومة السابقين: يحمل ملامح مرحلة جديدة

أشادت حركة الناصريين الأحرار بـ"تلبية رؤساء ​الحكومة​ السابقين لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة ​السعودية​ ،التي عززت مفهوم الأخوة الحقيقية بين البلدين الشقيقين"، معتبرةً أن "البيان الصادر عن الرؤساء ​نجيب ميقاتي​ و​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​ ، يحمل في طياته ملامح لمرحلة جديدة في ​لبنان​ تظهر في الأفق".

ورحبت الحركة بهذه الزيارةن معتبرةً أنها حدثا تاريخيا في ظل الصراعات والتحديات في المنطقة"، مطالبة بـ"الإلتفاف حول مقام ​رئاسة مجلس الوزراء​ وتوحيد الصفوف لحماية وحدة وسيادة وحرية لبنان".