السنيورة وميقاتي وسلام: الملك سلمان أكد حرص بلاده على صيانة اتفاق الطائف

اشار رؤساء ​الحكومة​ السابقون ​نجيب ميقاتي​ و​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​ إلى أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أكد حرص ​السعودية​ القوي والثابت على ​لبنان​ واستقلاله وسيادته وصيانة ​اتفاق الطائف​ بكونه الاتفاق الذي انهى الحرب الداخلية في لبنان".

وفي بيان مشترك لفتوا الى ان "الملك سلمان شدد على على اهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشى طوائفهم وانتماءاتهم وكل ذلك تحت سقف ​الدستور​ واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية، وأن السعودية لن تدخر جهدا من اجل حماية وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

ولفت الملك سلمان بحسب البيان الى "اهمية اعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية واقدارها على بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها واراضيها ،وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يعزز من وحدة اللبنانيين"، مؤكدا "رغبته بزيارة لبنان الذي يعتبره المنتدى الافضل في الوطن العربي ويكن له كل ​المحبة​ والتقدير وله فيه ذكرايات طيبة".