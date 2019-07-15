الضاهر: ما قصرت في حق أمتي ووطني ولم أسىء إلى السعودية

أكد النائب السابق ​خالد الضاهر​ أن "اول من قاد المقاومة في ​الجنوب​ هو خالد الضاهر مع مئات من المقاتلين المدافعين عن الأمة وشرفها وكرامتها في جنوب ​لبنان​ وفي صيدا، وكان معي من ​طرابلس​ ومن عكار و​الضنية​ و​المنية​ و​الشمال​ وسقط معي شهداء وجرحى، فهل انا اصبحت لا افخر بتاريخي وبأهلي في لبنان و​السعودية​ وفي كل المنطقة العربية والإسلامية؟".

وشدد على "انني ما قصرت في حق أمتي ووطني ولم أسىء إلى السعودية، بل أضأت على الواقع من اجل معالجته. أعرف ان كلامي قاس لكنه نابع من مسؤولية وحرص وبعد معاناة طويلة".

وسأل "أين الخطة الفاعلة في مواجهة المشروع ال​إيران​ي؟ هل على مستوى العلماء أم على مستوى الإعلام؟ اريد ان أسأل ​القيادة​ السعودية هل يليق ان يكون الإعلام في لبنان 90% من سياسته ضد السعودية وضد العرب والتوجه العربي، في مقابل التأييد لإيران وللنظام السوري؟".