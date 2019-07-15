العثور على جثة فتى سوري غرق السبت في السعديات عند شاطئ الرملة البيضاء

عثرت ​وحدة الانقاذ البحري​ التابعة للدفاع المدني، منذ بعض الوقت عند شاطئ ​الرملة البيضاء​ في ​بيروت​، على جثة الفتى السوري الذي كان غرق على شاطئ ​السعديات​ السبت الماضي، وجرفه التيار البحري.

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