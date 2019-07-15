العثور على جثة فتى سوري غرق السبت في السعديات عند شاطئ الرملة البيضاء

عثرت وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، منذ بعض الوقت عند شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، على جثة الفتى السوري الذي كان غرق على شاطئ السعديات السبت الماضي، وجرفه التيار البحري.
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