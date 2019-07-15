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لجنة الإشراف على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية اجتمعت برئاسة قائد الجيش

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عُقد في قيادة فوج الحدود البرية الثاني - ​رأس بعلبك​، اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، برئاسة قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ وحضور ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ اليزايبت ريتشارد و​السفير البريطاني​ في لبنان السيد RAMPLING Chris إلى جانب عدد من كبار الضباط والملحقين العسكريين.

وقد استمع الحضور إلى إيجاز حول مهمات أفواج الحدود البرية وحاجاتها والتحديات التي تواجهها. ثمّ قام الحضور بجولة على مراكز المراقبة الحدودية الأمامية، لا سيما مركز حُوِّرتا المتقدم التابع لفوج الحدود البرية الثاني، والذي يعمل على ضبط عدد من أهم المعابر الحدودية غير الشرعية. بعدها التقى العماد عون ضباط الفوج وزوَّدهم بالتوجيهات اللازمة وأثنى على إرادتهم الصلبة وجهدهم الاستثنائي لمراقبة الحدود وضبطها.

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