عون روكز: وقعنا على أول مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

أكّدت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون ​المرأة​ اللّبنانيّة كلودين عون روكز، خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مع "هيئة ​الأمم المتحدة​ للمرأة"، أن "المذكرة تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في ​لبنان​، وتشكل الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ ضمن إطار هذه الإتفاقية، خطوة ضرورية للمضي قدماً في تحسين وضع المرأة في لبنان وتعزيز دورها على الأصعدة كافة".

ولفتت عون روكز إلى أن "مواضيع أخرى تندرج في إطار هذه المذكرة، منها تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية على مختلف المستويات،ودعم جهود لبنان لتحقيق أجندة2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومن بينها الهدف الخامس حول تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".

من جهتها، أوضحت رئيسة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في لبنان ومديرة البرامج الوطنية السيدة راشيل دور-ويكس أنه "يسرّنا أن نوقع اليوم مذكرة التفاهم هذه، والحال أنها أول مذكرة تفاهم نوقّعها مع ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​، وهي مؤسسة محورية ضمن ​الحكومة اللبنانية​ تعمل على تعزيز حقوق النساء والفتيات وحمايتهن. نتطلّع إلى دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بغية تنفيذ مهمتها الأساسية وإلى العمل معها لتلبية حاجات النساء والفتيات في لبنان".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة ترمي إلى تنسيق الجهود بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة"من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال المرأة والسلام والأمن وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325، إضافة إلى دعم تنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ودعم الجهود المبذولة لحماية النساءوالفتيات من جميع أشكال ​العنف​.