أحمد الحريري: وصلنا الى جمهورية الصين تلبية لدعوة الحزب الشيوعي الصيني

أعلن الأمين العام لتيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا وصلنا اليوم الى جمهورية ​الصين​ الشعبية على رأس وفد من ​تيار المستقبل​ تلبية لدعوة ​الحزب الشيوعي​ الصيني".

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