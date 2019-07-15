جنبلاط من عين التينة: منفتح لأي حل يمكن أن يؤدي لنتيجة بحادثة البساتين

أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح من عين التينة اثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، "أنه منفتح لأي حل يمكن أن يؤدي الى نتيجة بحادثة البساتين، بالتشاور مع بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بتوجُهُ رئيس الجمهورية ميشال عون ".
ورأى ان "هناك تحقيقا يجب القيام به، لكن ليس مع جهة واحدة بل يجب ان يتم مع الجهتين"، لافتا إلى ان "هناك خلافا سياسيا في البلد، لكن هذا الخلاف ليس من الضروري ان يؤدي إلى هذا التشنج".
وأضاف "منفتح لاحقا على لقاء واسع عند الرئيس عون من أجل تنظيم الخلاف، لأن كل واحد لديه رأيه ورؤيته ونأمل ان يبقى الكلام ضمن الادبيات السياسة".
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