شهيب: سوق الغرب ستبقى الحاضنة لكل الجبل بعيدًا عن أي خطاب لا يشبهها

أكد وزير التربية و​التعليم العالي​ أن "​سوق الغرب​ كانت وستبقى المنطقة الحاضنة لأبناء الجبل وكل الجبل، سوق الغرب العلم والثقافة والمعرفة والتلاقي بعيدًا عن تداعيات خطاب أقل ما يقال فيه: لا يشبهها ولا يشبه أبناء هذه المنطقة".

ولفت شهيب، خلال رعايته حفل افتتاح الجامعة الصيفية للأنظمة والبيئات الذكية 2019 الذي تقيمه ​جامعة البلمند​ "كلية ​عصام فارس​ للتكنولوجيا" في سوق الغرب ، إلى "أننا نتطلع عبر مجلس التعليم العالي إلى تطبيق القانون الذي ينظم قطاع التعليم العالي الخاص، والى اقفال المؤسسات والفروع الجامعية المخالفة والتي تسيء إلى سمعة ​لبنان​ الأكاديمية، وسوف نحرص على تشجيع المؤسسات المتمايزة كما سنشجع على تدريس البرمجيات لفتح باب سوق العمل أمام المتخرجين، ورغم الظروف التي تمر نجهد نحن وبعض المخلصين من أجل ترسيخ الاستقرار وتفعيل عمل المؤسسات والمضي قدما في التنمية والعصرنة سبيلًا لتحسين حياة المواطنين وتعميم الخير العام".