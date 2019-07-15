وزارة العمل: 3 اقفالات و81 ضبطا و24 انذارا حصيلة عمل المفتشين اليوم

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ في بيان، أن "فرق التفتيش في الوزارة استكملت مهامها ميدانيا لقمع المخالفات والحرص على احترام القانون وعملا بخطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان"، لافتا الى أن "ذلك تم بمؤازة ​قوى الامن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وأوضح أن "التفتيش شمل 11 منطقة ليوم الاثنين 15 تموز 2019، هي: ​فرن الشباك​، خلدة، ​بربور​، ​المنصورية​، ​بيت مري​، شكا، ​بعلبك​، جزين، ​شوكين​، ​علي النهري​ و​القبيات​. وقد زار المفتشون 108 مؤسسة ومحلا. والنتيجة بالارقام: 3 اقفالات، 81 ضبطا و24 إنذارا".

وأشار الى أن "عدة مؤسسات ومحال تستخدم يدا عاملة غير قانونية اقفلت تحسبا لجولات التفتيش الذي سيعاود زياراته في اوقات لاحقة".