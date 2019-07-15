النشرة: إصابة فلسطيني باطلاق نار نتيجة اشكال قديم بمنطقة الصفصاف بعين الحلوة

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن "الفلسطيني عبدالله ب. نقل إلى ​مستشفى​ النداء الانساني داخل ميخم ​عين الحلوة​ بعد تطور اشكال قديم في منطقة الصفصاف ​الشارع الفوقاني​ إلى ​اطلاق نار​".

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