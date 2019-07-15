رئيس البرلمان: عدد اجتماعات اللجان فى دور الانعقاد الرابع بلغ 2133 اجتماعاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس اعتمد على لجانه باعتبارها أداة التشريع ومرآة المجلس التى تبصره بالرأى السديد والتوصية بما تراه حلاً لمشاكل الجماهير، إذ بلغ عدد اجتماعات اللجان فى دور الانعقاد الرابع نحو (2133) اجتماعاً.
وأوضح أن المجلس قام بمتابعة الأحداث السياسية على الساحات الدولية والإقليمية والعربية، وتواصله مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية والذى تمثل فى الوفود البرلمانية الزائرة للمجلس أو تلك التى شكلها المجلس لزيارة مختلف برلمانات العالم لتبادل الرؤى وتعزيز أطر التعاون معها.
كما استضاف المجلس الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى العربى فى الفترة من 13-16 ديسمبر 2018 لمنح جائزة التميز البرلمانى.
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