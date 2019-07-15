شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال فى ختام دور الانعقاد: المجلس أقر 156 مشروع قانون بـ 1701 مادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس أقر فى دور الانعقاد الرابع نحو 156 مشروع قانون بإجمالى عدد مود تبلغ 1701 مادة.

وأضاف عبد العال، فى تقديمه لكشف حساب البرلمان لدور الانعقاد الرابع، أن مجلس النواب كان يضع نصب أعينه مشكلات الشعب ومصالحه.