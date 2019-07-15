شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يدعو النواب لدخول القاعة للتصويت نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء المتواجدين خارج القاعة الرئيسية بدخول القاعة وحضور الجلسة حتى يكتمل نصاب ثلثى الأعضاء للتصويت بشكل نهائى على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ودعا رئيس مجلس النواب الأعضاء للدخول، قائلا: "الرجاء من النواب خارج القاعة الدخول، عندنا مشروع قانون مهم جدا وهو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهذا القانون جزء من الموازنة العامة ويمس المصلحة العامة للشعب، لابد أن تكون لديكم مسئولية أمام الرأى العام"، كما طلب من الأعضاء داخل القاعة عدم المغادرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، للتصويت نهائيا على عدد من مشروعات القوانين.

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