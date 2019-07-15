شكرا لقرائتكم خبر عن مايسة عطوة: قانون التأمينات الجديد يخفض نسب الاشتراكات ويضع خطة لرفع سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضحت فى بيان لها اليوم: "سيكون سن المعاش 60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج".

وأشارت إلى أن القانون خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية.

Advertisements

كما كشفت أن القانون تضمن حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.