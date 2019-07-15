شكرا لقرائتكم خبر عن مايسة عطوة: قانون التأمينات الجديد يخفض نسب الاشتراكات ويضع خطة لرفع سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضحت فى بيان لها اليوم: "سيكون سن المعاش 60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج".
وأشارت إلى أن القانون خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية.
كما كشفت أن القانون تضمن حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مايسة عطوة: قانون التأمينات الجديد يخفض نسب الاشتراكات ويضع خطة لرفع سن المعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.