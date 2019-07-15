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مايسة عطوة: قانون التأمينات الجديد يخفض نسب الاشتراكات ويضع خطة لرفع سن المعاش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وأوضحت فى بيان لها اليوم: "سيكون سن المعاش 60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج".

 

وأشارت إلى أن القانون خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية.

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كما كشفت أن القانون تضمن حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

 

 

 

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