كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء لبنان من جدة: السعودية ستمد يد العون إلى بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي اليوم الإثنين إن السعودية "ستمد يد العون للبنان" الذي يواجه تحديات، وذلك بعد اجتماعه هو ورئيسي وزراء لبنانيين سابقين، مع العاهل السعودي الملك سلمان.

وقال رئيس وزراء لبنان السابق الذي حضر الاجتماع إن "المحادثات كانت مهمة فيما يتصل بدعم اقتصاد لبنان، واستقراره، ووحدته".

وتواجه الحكومة اللبنانية المثقلة بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم أزمة مالية، تريد معالجتها بإصلاحات منتظرة منذ وقت طويل.

والسعودية إحدى الدول الداعمة للبنان منذ فترة طويلة، لكن العلاقات بين البلدين توترت في السنوات القليلة الماضية، بسبب زيادة نفوذ ميلشيات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في لبنان.

Advertisements

وقال ميقاتي لتلفزيون إل.بي.سي اللبناني من جدة إن "الملك سلمان شدد على ضرورة المحافظة على لبنان... خطوات سعودية قريباً نحو الدولة اللبنانية".

وأضاف أن "الهدف هو إنقاذ لبنان في ضوء الصعوبات التي يواجهها".

وقال السنيورة لتلفزيون "العربية"، إن "رؤساء وزراء لبنان السابقين ناقشوا مع قادة المملكة أهمية مواصلة دعم الرياض للبنان".

وشارك في المحادثات أيضاً رئيس الوزراء اللبناني السابق، تمام سلام.

وكان وزير المالية السعودي قال في يناير(كانون الثاني) الماضي، إن "المملكة ستواصل دعم لبنان لحماية استقراره".