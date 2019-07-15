الصين وفرنسا تعقدان مشاورات للحوار الاستراتيجي

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اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ اليوم الاثنين ان المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي ايمانويل بون سيزور الصين يوم 19 يوليو لعقد جولة جديدة من المشاورات بين منسقي الحوار الاستراتيجي الصيني الفرنسي.

وقال قنغ في مؤتمر صحفي إن بون سيزور بدعوة من مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي.

