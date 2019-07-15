كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البلدية البريطاني: الفقر هو السبب وراء ارتفاع معدلات الجريمة في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمدة لندن صادق خان اليوم الاثنين، إن الأرقام الجديدة تشير إلى وجود صلة بين العنف وعدم المساواة الاجتماعية في العاصمة البريطانية.

وألقى خان باللوم على الفقر كسبب رئيسي للجريمة في خطاب بمناسبة تحليل رئيسي أجرته دار البلدية، مع تأكيد الدراسة وجود صلة قوية بين عنف الشباب الخطير ولندن، الذين تأثروا بالحرمان وضعف الصحة العقلية والفقر.

كما تشير الأرقام الجديدة إلى أن ثلاثة أرباع البلديات في لندن التي تضم أكبر عدد من الجرائم العنيفة هي أيضًا في المراكز العشرة الأولى الأكثر حرمانًا، في حين أن نفس البلديات لديها أيضًا نسب أعلى من الأطفال دون سن 20 الذين يعيشون في فقر مقارنة بمتوسط لندن.

وتشير الإحصاءات، في دراسة مفصلة عن أسباب الجريمة العنيفة التي ارتكبت في لندن على الإطلاق، إلى أن أكثر من ربع سكان لندن الشباب يعيشون في أكثر المناطق حرمانًا في العاصمة البريطانية، ويكشف أيضًا أن عنف الشباب الخطير في العاصمة بدأ في الارتفاع في عام 2012.

وقال خان، إن النهج طويل الأجل للصحة العامة، والذي يعالج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية العميقة الجذور والمتجذرة التي تواجه المجتمع، ويتضمن إنفاذ الشرطة بقوة، يمكن أن يعالج بحق مشكلة جرائم العنف.

وأضاف أنه إذا سمح للأطفال بتربية الأطفال في ظروف محرومة، وإذا تم قبول معدلات مرتفعة من الاستثناءات المدرسية، وإذا كان هناك فشل في معالجة العنف المنزلي والجنسي، فمن المرجح أن تزدهر الجريمة بكل بساطة، وربط الجريمة أيضًا بالإسكان السيئ ونقص فرص العمل والتدريب.

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كما ألقى باللوم على الحكومة الوطنية لتدمير الخدمات العامة المصممة لدعم المحتاجين.

وقال العمدة إن المجالات الرئيسية ستمولها وحدة الحد من العنف في لندن للمساعدة في حل المشكلة.

وسيشمل التوسع في توفير خدمات ما بعد المدرسة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الجريمة، في أعقاب البيانات التي تظهر أن حوادث العنف التي يتعرض لها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا من المرجح أن تحدث في نهاية اليوم الدراسي.

وسيتم تقديم دعم إضافي للشباب المتأثرين بالعنف المنزلي استنادًا إلى الأرقام التي تشير إلى أن 13 بالمائة من ضحايا العنف الخطير من الشباب هم ضحايا للعنف المنزلي، حيث تشير الأدلة أيضًا إلى وجود صلة بين التورط في العنف والأطفال الذين يشهدون العنف في المنزل.

كما أعلن خان قبل العطلة الصيفية الطويلة في المدارس التي تبدأ الأسبوع المقبل، عن تمويل 43 مشروعًا من شأنها توفير فرص إيجابية لـ 3500 شاب معرضون لخطر التورط في الجريمة.

وقال خان "حان الوقت لنكون صادقين بشأن حجم المشكلة ونكون صادقين فيما سيتطلب منا جميعًا لإصلاح هذه المشكلة إلى الأبد"، مضيفًا "الواقع المحزن هو العنف الذي نراه في شوارعنا اليوم. هو أحد الآثار الجانبية المروعة لزيادة عدم المساواة والاغتراب الناجمة عن سنوات من التقشف والإهمال الحكومي. "

