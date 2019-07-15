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فرنسا: اعتقال باحثة مزدوجة الجنسية في إيران

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه تم اعتقال باحثة تحمل جنسية فرنسية إيرانية مزدوجة في إيران. 
وقال بيان للوزارة اليوم الاثنين، إن فرنسا تسعى للحصول على معلومات حول فريبا عادل خواه للوصول إليها "دون تأخير" لكن لم يكن هناك "استجابة مرضية لمطالبها اعتبارا من اليوم".

وأضاف البيان، أن الوزارة أُبلغت مؤخرًا باختفاء فريبا وتريد معلومات عن "وضع وظروف" اعتقالها، حيث تأتي أخبار اعتقالها في وقت صعب وسط توترات متوترة بين إيران والولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

أكّد موقع Science Po، الذي تعمل به فريبا، اعتقالها لكنه رفض التعليق، وتقول مواقع المعارضة الإيرانية في الخارج إنها اختفت في يونيو.

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي أمس الأحد، اعترافه بأنه تم القبض على شخص يحمل جنسية مزدوجة دون الخوض في تفاصيل.

تشتهر فريبا بكتابها "أن تكون حديثًا في إيران"، حول التغييرات في إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

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