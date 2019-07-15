زين الدين زيدان يرثي شقيقه بكلمات مؤثرة

عبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ليلة أمس الأحد، عن حزنه لفراق أخيه الراحل فريد، وكتب كلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام.”

وقال مدرب ريال مدريد في تدوينته: “أخي فريد، كنت دائما تظهر لي الطريق.. كنت كريما، وشجاعا، لقد أحببت الكثير من الناس، والآخرون أحبوك كثيرا”.

وأنهى زيدان تدوينته، وقال: “أنا فخور بك، أنت دائما في قلبي”.

وتسببت وفاة شقيق زيدان في تركه مهمته التدريبية في معسكر ريال مدريد بشكل مؤقت لحضور مراسيم الدفن، وتلقي العزاء.