النهائي المعاد يرجح كفة الجزائر أمام السنغال

سيكون نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، الجمعة القادم، بين الجزائر والسنغال، نسخة كربونية لمباراتهما في دور المجموعات، قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، والتي انتهت بفوز “الخضر” بهدف دون رد، في ثاني جولات المجموعة الثالثة.

وسبق للمنتخب الجزائري أن خاض نهائيا مماثلا، عام 1990، حين واجه نيجيريا في الدور الأول وتغلب عليه بخماسية مقابل هدف، قبل أن يجدد فوزه في المباراة النهائية بهدف نظيف، مكنه من إحراز لقبه الأول والأخير في الكأس القارية.

وتمني الجماهير الجزائرية النفس، بأن ينجح منتخب بلادها في تكرار سيناريو نيجيريا 1990، وهزم “أسود التيرانغا” في نهائي “كان” مصر 1990، الذي سيجعل “ثعالب الصحراء” يتوجون بلقبهم الثاني في كأس أمم إفريقيا.