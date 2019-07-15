أصدر مغني الراب الشاب الحر، أخيرا، عملا جديدا، بعنوان “الغريب”، دخل به قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على موقع “يوتوب” في المغرب.
ويحتل كليب “الغريب “المرتبة الثانية في قائمة “الطوندونس”، وتجاوز إلى حدود الساعة عتبة مليون مشاهدة.
وعكس الرابور الحر، عبر قصة الأغنية، معاناة نفسية، واجتماعية، يعيشها بطل الكليب، وهي من قصص الواقع المعاش بكل تناقضاته، وانعكاساته.
ويحرص الحر على تضمين أعماله رسائل، وعبر، لينقش اسمه بالخط العريض في قائمة مغنيي الراب، الذين كسبوا جمهورا متعطشا لمعالجة مواضيع هادفة في أغاني الراب.
وطرح ” الحر” أغنيته “الغريب” بعد سنة من إصدار كليب “خليوني” الذي حقق أزيد من 20مليون مشاهدة عبر ” اليوتوب”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابور “الحر” يواصل في طريق “الراب الهادف”.. والكليب الجديد في “الطوندونس”- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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