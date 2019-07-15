للمسافرين…توقف حركة السير بين تنغير وبولمان بشكل يومي لشهرين

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن حركة السير بالطريق الجهوية رقم 704، الرابطة بين بومالن – دادس وامسمرير بإقليم تنغير، ستعرف انقطاعات مؤقتة، بشكل يومي، ما بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة زوالا، وذلك ابتداء من 27 يوليوز الجاري، لشهرين متتاليين.

وحسب بلاغ للوزارة، أصدرته اليوم الإثنين، فإن هذا الانقطاعات بسبب أشغال التتريبات بهذه الطريق بين النقطتين الكيلومتريتين رقم 84 و86 على مستوى منطقة “أوغيال”.

وأوضح البلاغ أن تحويل الاتجاه محليا غير ممكن نظرا لصعوبة التضاريس بالمنطقة، مشيرا بالمقابل إلى أن تحويل الاتجاه إلى تنغير ممكن عبر المسارات البديلة المتمثلة في الطريق الجهوية رقم 704 بين امسرير وأكدال على طول 60 كلم ، وهو مسلك غير معبأ،والطريق الوطنية رقم 12 بين أكدال وتنغير على طول 91 كلم.

وتقول الوزارة أناه رهن إشارة المواطنين لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية إياهم إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية، أو بالاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الطرق.