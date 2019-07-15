بايرن ميونخ يتراجع عن ضم ساني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني تخلى عن فكرة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن البايرن أيقن صعوبة الظفر بتوقيع الدولي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتقرر سفر ساني، صاحب الـ23 عامًا، رفقة باقي زملائه في جولة آسيوية، استعدادًا للموسم المقبل، التي ستشهد خوض الفريق لعدد من المباريات الودية.
وكان مسؤولو البايرن قد أعلنوا بوضوح رغبتهم في التعاقد مع لاعب شالكه السابق، لكنهم انتظروا انتهاء عطلة اللاعب، لحسم موقفه النهائي من العرض البافاري.
وقرر ساني البقاء داخل ملعب الاتحاد، رغم تراجع نسبة مشاركاته مع الفريق في الموسم المنصرم، إلا أنه يرى مستقبله بقميص السيتزنز.
وتراجع النادي البافاري عن فكرة ضم ساني، بعدما علم أيضًا برغبة السيتي في الحصول على مقابل مادي يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، لذا فإن مسألة جلبه إلى ملعب أليانز أرينا هذا الصيف باتت أمرًا مستحيلًا.
وحول البايرن أنظاره إلى كالوم هودوسون أودوي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، كما دخل البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب داليان ييفانج الصيني، قائمة خيارات النادي الألماني.
ويسعى بايرن ميونخ بكل ما أوتي من قوة لجلب جناح مميز، لتدعيم هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، لسد الفراغ الذي تركه الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن بعد رحيلهما مؤخرًا.
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