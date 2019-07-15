لجنة الوفاق تؤجل مؤتمرها الصحفي إلى الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجلت لجنة الوفاق عقد مؤتمرها الصحفي الذي كان مقررا مساء اليوم، الإثنين، إلى الخميس، وذلك بذريعة استكمال الاتصالات لتشكيل القائمة المشتركة.

وكانت لجنة الوفاق قد أعلنت عن عقد مؤتمر صحفي، مساء اليوم، كان يفترض أن يكون للإعلان عن تشكيل المشتركة، إلا أن الأزمة التي خلفها قرار لجنة الوفاق لم تجد حلا لها بعد.

وكانت مصادر في التجمع الوطني الديمقراطي و"التغيير" قد أكدت عدم مشاركتهما في المؤتمر الصحافي لانطلاق القائمة المشتركة في الناصرة الذي أعلنت عنه لجنة الوفاق، تزامنا مع مهلة الـ48 ساعة التي حددها المجلس العام للجبهة أول من أمس السبت وتنتهي الساعة السادسة مساء اليوم.

وكان المتحدث باسم لجنة الوفاق، مصطفى كبها، قد قال إن اللجنة دعت لمؤتمر صحفي بمشاركة الأحزاب الأربعة التي تشكل القائمة المشتركة بعد "أن منحنا الأحزاب الأربعة فترة زمنية كافية لتذليل كافة العقبات فيما بينها لإتمام عملية تشكيل القائمة المشتركة وإعلانها".

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وأضاف أن المؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم "إما سيكون للإعلان عن القائمة المشتركة، وإما سيقول عملنا كل ما في استطاعتنا وهذا ما أنجزناه. لقد حان وقت إنهاء حالة الغموض في قضية المشتركة، لا يجب أن تتواصل هذه الحالة وسط استياء الناس من هذه الحالة، فإما أن تكون مشتركة وإما لا".

وسبق وأن أكد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، أن "المؤتمر الصحفي يجري بلا تنسيق مع التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، وهو لا يمثّل المشتركة بل الجبهة والحركة الإسلامية لا غير".

وقال سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، بشأن المشاركة في المؤتمر الصحفي "حتى هذه الساعة لم نسمع من أي طرف من الأحزاب الأربعة التي تشكل القائمة المشتركة رفضه المشاركة في المؤتمر الصحافي أو الامتناع، والمؤتمر معد ليكون للأحزاب الأربعة".