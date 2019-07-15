إيران تهدد بالعودة إلى ما كان كان عليه الوضع قبل الاتفاق النووي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الاثنين إن إيران يمكنها "العودة إلى الوضع" السائد قبل إبرام اتفاق تموز/يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي. وقال بهروز كمالوندي في تصريح نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية (إرنا) "إذا لم يرغب الأوروبيون والأميركيون في الإيفاء بالتزاماتهم، فنحن أيضًا، ومن خلال خفض التزاماتنا ... سنعود إلى ما كان عليه الوضع قبل أربعة أعوام".

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