رئيسة وزراء بريطانيا: لغة ترامب عن عضوات بالكونجرس "غير مقبولة بالمرة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الاثنين إن ماي تعتقد أن اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تصريحات على تويتر أمس الأحد عن مجموعة من عضوات الكونجرس الديمقراطيات "غير مقبولة بالمرة".

وكان ترامب طلب من تلك المجموعة أمس الأحد "العودة والمساعدة في إصلاح الأماكن البائسة والغارقة في الجريمة التي جئن منها". ومعظم هؤلاء العضوات ولدن في الولايات المتحدة.

وأدان الديمقراطيون ما قاله ترامب باعتباره عنصريا.

وقال المتحدث "ترى رئيسة الوزراء أن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى أولئك النساء غير مقبولة بالمرة".