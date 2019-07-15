قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الاثنين إن ماي تعتقد أن اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تصريحات على تويتر أمس الأحد عن مجموعة من عضوات الكونجرس الديمقراطيات "غير مقبولة بالمرة".
وكان ترامب طلب من تلك المجموعة أمس الأحد "العودة والمساعدة في إصلاح الأماكن البائسة والغارقة في الجريمة التي جئن منها". ومعظم هؤلاء العضوات ولدن في الولايات المتحدة.
وأدان الديمقراطيون ما قاله ترامب باعتباره عنصريا.
وقال المتحدث "ترى رئيسة الوزراء أن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى أولئك النساء غير مقبولة بالمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء بريطانيا: لغة ترامب عن عضوات بالكونجرس "غير مقبولة بالمرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.