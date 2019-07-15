الان تتابع تمام سلام بعد لقائه الملك سلمان: خطوات الدعم السعودي الجديدة للبنان ستكون قريبة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال رئيس وزراء لبنان الأسبق تمام سلام، بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن خطوات الدعم السعودي الجديدة للبنان ستكون قريبة.
وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أن الخطوات السعودية تهدف إلى مساعدة لبنان، مشيرًا إلى أن الملك سلمان شدد على ضرورة إبعاد لبنان عن كل ما يضر به أو بمصالحه.
وأوضح “سلام”، أن لبنان لن يتخلى عن محيطه العربي ومتمسك به، لافتًا إلى أن لبنان سيواصل المسيرة مع المملكة.
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