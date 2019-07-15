الان تتابع غريفيث: بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه بحث مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إخراج اليمن من التوترات في المنطقة.
وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أنه ناقش مع الأمير خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن.
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