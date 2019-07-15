غريفيث: بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه بحث مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إخراج اليمن من التوترات في المنطقة.

وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أنه ناقش مع الأمير خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن.