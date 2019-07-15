عاجل| الكويت تؤكد تسليم أفراد الخلية الإخوانية لمصر

أكدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الإثنين، تموز 15، 2019، تسليم عناصر خلية الإخوان لمصر. وقالت الوكالة، قبل قليل، إن تسليم عناصر الخلية الإخوانية لمصر يأتي وفقا للاتفاقات المشتركة. وأكدت أن التحقيقات جارية للكشف عن أعضاء جدد في الخلية الإرهابية. وأعلنت الكويت، الاسبوع الماضي، ضبط خلية إخوانية مصرية صدر ضد أفرادها أحكام بالسجن.

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