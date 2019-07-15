قطر تسعى إلى السيطرة على الصومال عبر سفارتها بمقديشو

لم يُعد دور السفارة القطرية في العاصمة الصومالية مقديشو يقتصر على الدبلوماسي والتمثيل السياسي لتقييم العلاقة بين البلدين، وفق القوانين والمعايير الدولية، بعد ان اصبحت الدوحة تتخذ من سفارتها غرفة عمليات للسيطرة على البلد الافريقي الصاعد وتعكير صفو استقراره.

ويقول مراقبون في تصريحات لـ "الخليج 365" ان الوضع كما يبدو في الصومال غير آمن ومهدد بالانزلاق مرة أخرى إلى العنف والاقتتال والتدهور نتيجة التدخلات القطرية المشبوهة في الصومال.

ويرون ان التدخلات القطرية الغير مبررة في الصومال تسببت في انقسام سياسي أوساط القيادة السياسية للبلد، بين مؤيد ومعارض، وهو ما يهدد البلد بالانحدار إلى الأسفل والغرق في مستنقع العنف والفوضى.

وأكدوا ان التدخلات القطرية في الشأن الصومالي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادة واستقلال الصومال، مؤكدين ان قطر أصبحت تحاول فرض وصياتها على البلد المستقل وتريد ان تجعل سفارتها بمثابة القصر الرئاسي في مقديشو لإدارة حكم البلاد.

وكان عبدالرحمن عبدالشكور، زعيم حزب "ودجر" المعارض في الصومال، اتهم قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، واصفاً ذلك بـ"تدخل سافر".

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وقال عبدالشكور إن تدخل قطر في الشؤون الداخلية للصومال يذّكر الصوماليين بتدخلات النظام الإثيوبي السابق.

وأوضح أن سفير الدوحة في الصومال يلعب دور الجنرال الإثيوبي المعروف بــ”غبري” الذي كان مبعوث إثيوبيا في الصومال سابقا، حيث يصطف المسؤولون الصوماليون كل يوم لمقابلة السفير القطري في مقديشو.

وقال ساخرا، خلال منشور كتبه على صفحته في فيسبوك، إنه: "عندما ترى وزراء صوماليين وكبار قادة الجيش يركضون وراء بعض المسؤولين الأجانب ذوي المستويات المتدنية، فإنه يذكرك بالطريقة التي اعتاد الجنرال غبري أن يتصرف بها".

ودعا عبدالشكور الحكومة القطرية إلى إيقاف تدخلها السافر في الشؤون الصومالية وتصرفاتها غير المرغوب فيها.

وتأتي الانتقادات التي وجهها المعارض الصومالي بعد وصول وفد قطري إلى مدينة "دوسمريب" عاصمة ولاية غلمدغ التي يتواجد فيها رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري.