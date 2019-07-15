مراقبون: دور قطر في الصومال يضعف الجيش ويمنع قيادم دولة مستقرة

تبذل دولة قطر كل ما بوسعها لفرض نفوذ لها في الصومال، البلد الأفريقي الذي شهد، خلال السنوات الأخيرة أعمال عنف بعد استقرار نسبي.

تحت غطاء "البرامج الإنسانية" حاولت قطر شراء وتجنيد الصوماليين بالمال، لصالح مشاريعها في هذا البلد الفقير.

وتحت ستار تطوير الجيش الصومالي، قامت قطر، مطلع العام الجاري، بتسليم عدد من المدرعات في مخالفة واضحة للحظر الدولي المفروض على تسليح الجيش في الصومال.

ووفق مراقبين، فإن قطر ومن خلال خطوة دعم الجيش تسعى بقدر الإمكان للسيطرة على الجيش الصومالي كجزء من استراتيجيتها بحق الأجهزة الأمنية وتحويلها إلى مرتع للجماعات المتطرفة، على غرار جهاز الأمن والمخابرات الصومالي، الذي يتواجد على قمته عميل قطر فهد الياسين، والذي يشغل منصب نائب الرئيس، ويشرف من خلال منصبه على عمليات أمنية وأنشطة استخباراتية متعددة لصالح الدوحة في داخل وخارج الصومال.

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ويشير المراقبون إلى أن قطر تعمل على وضع خطط لزيادة جيشها، وتستغل تطلعات الشباب العاطلين عن العمل في الصومال، حيث تقوم بتجنيد جنود منخفضي الأجر لغرض تعزيز قدرتها العسكرية.

ويضيف المراقبون أن قطر تعمل على جيش صومالي موازٍ يعمل لصالح حماية قطر وأمرائها, أن قطر تسعى أيضا للسيطرة على السواحل الصومالية وبناء قواعد بحرية لبيع وتهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية، مثل حركة الشباب ومنها إلى أفريقيا.

ورأوا أن قطر تقوم بدور يسهم بتمزيق الصومال، ويمنع قيام دولة مستقرة في القرن الأفريقي لأجل خدمة مصالح قطر المتعددة، والتي تتمثل في السيطرة على جميع مرافق وممتلكات الصومال في الداخل والخارج ووضع عملائها.