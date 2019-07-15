شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسلم مصر مطلوبين على صلة بجماعة الإخوان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المحظورة، بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

وأضافت بأن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر، بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاماً.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية قوله في وقت متأخر أمس (الأحد) إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت يوم الجمعة إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى «خلية إرهابية» تتبع جماعة الإخوان.

وقالت الوزارة إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.